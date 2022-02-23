Зокрема, розповів він, йдеться про спроби заблокувати банківські картки.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявляє про кібератаки на його родину.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", - заявив спікер.

Він закликав усіх дотримуватися "кібергігієни", бути обережними та не довіряти випадковим повідомленням.

"Не забувайте провести зміну паролів, двоетапну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки!" - додав Стефанчук.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 15 лютого, DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Було також зафіксовано перебої в роботі веб-сервісів державних "Ощадбанку" і "ПриватБанку".

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, кібератака 15 лютого стала найбільшою в історії держави. На думку Мінцифри, її могла організувати Росія.

21 лютого віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз відправляє в Україну місію експертів для протидії кібератакам.

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