Google додала функцію більш детальної перевірки сайтів в пошуковій видачі.

Компанія Google оновила сторінку пошукової видачі та додала в неї нову функцію – меню About this result. Воно дозволить отримати з Wikipedia інформацію про сайти в результатах пошуку. Це спростить перевірку сайтів, які незнайомі користувачеві.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Щоб побачити нові інформаційні вікна, потрібно натиснути на значок у вигляді трьох точок в правому верхньому куті картки результату. Після цього з'явиться невеликий фрагмент статті", - йдеться в повідомленні.

Google заявляє ,що"ці описи нададуть найновішу перевірену та підтверджену джерелами інформацію, доступну в Wikipedia".

Крім того, в новому вікні пошукової інформації будуть відображатися більш докладні відомості про результат, наприклад про те, чи є це звичайним результатом пошуку або платною рекламою, чи використовує сайт безпечне з'єднання HTTPS. Google стверджує, що нова інформація про результати призначена для того, щоб забезпечити додатковий "спокій" при пошуку. Разом з тим, новий інструмент може допомогти користувачам відсівати дезінформацію при пошуку новин або інформації про здоров'я.

Google вже приступила до розгортання нової функції About this result. Поки що вона доступна у вигляді бета-версії. Вона доступна в США англійською мовою для користувачів мобільного пошуку через Інтернет, додатки Google для Android і для користувачів комп'ютерів. Компанія продовжує збирати відгуки користувачів, щоб надалі поліпшити й розширити цю функцію.

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Автор: УНІАН