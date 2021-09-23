В останній версії браузера веб-сайтам дозволили збирати інформацію про бездіяльність користувача.

Експерти стурбовані оновленням браузера Chrome від компанії Google і стверджують, що в новій версії програми закладені можливості для стеження за користувачами.

Про це повідомляє How To Geek.

Серед оновлень - виправлення ряду проблем, а також поява режиму HTTPS-First і нового програмного інтерфейсу (API). Останній і викликав галас.

Оновлений API дозволяє веб-сайтам збирати інформацію про бездіяльність користувача. Причому інформація може збиратися не лише про активність на даній вкладці, але і в самому браузері та інших додатках.

Читайте такожGoogle Chrome тестує миттєве відкриття нещодавно закритих вкладокНа Chrome 94 функція буде включена за замовчуванням, але вимагатиме підтвердження від користувача - як під час активації мікрофона або веб-камери.

У компанії Mozilla, яка є розробником іншого браузера Firefox, розкритикували конкурентів.

"У даному виді Idle Detection API - це занадто приваблива можливість для стеження за будь-яким аспектом фізичної конфіденційності користувача, довгострокового запису його фізичної поведінки, розпізнавання щоденних ритмів і використання цього для активних психологічних маніпуляцій", - стверджує провідний фахівець з веб-стандартів Mozilla Тантек Челік.

Інженер-програміст Ріосуке Ніва розділяє подібні побоювання.

"API не здається переконливим. Це дуже серйозне порушення конфіденційності користувачів. Мені здається, такий механізм краще залишити для базових операційних систем", - каже він.

Як вже повідомляв, в останній версії браузера Chrome для Android з'явилася нова функція відстеження цін, яка попереджає користувачів про зниження цін.

Автор: Станіслав Кожемякін