Наступна лінійка смартфонів Apple, як і актуальна, буде складатися з чотирьох апаратів.

У 2021 році Apple випустить чотири нових смартфона.

Про це повідомляє видання MyFixGuide з посиланням на авторитетного інсайдера Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo).

Читайте такожApple відкриває попередні замовлення на найменший та найбільший iPhone за всю історію (фото)

У звіті аналітика говориться, що наступна лінійка смартфонів Apple, як і актуальна, буде складатися з чотирьох апаратів.

Найімовірніше, моделі отримають назви iPhone 13, 13 mini, 13 Pro і 13 Pro Max. За інформацією Мін-Чі Ко, найважливішим нововведенням апаратів серії стане поліпшена система основних камер.

Фахівець зауважив, що основною відмінністю камер наступного покоління від актуального виявиться наявність зміненого надширококутного об'єктива. Мін-Чі Ко заявив, що якщо відповідний сенсор iPhone 12 Pro і Pro Max має апертуру f/2.4, то оновлений сенсор отримає апертуру f/1.8. Також камери пристроїв отримають нову систему автофокусу. Експерт звернув увагу, що мова йде виключно про топові гаджети лінійки — iPhone 13 Pro і 13 Pro Max.

Фахівець зауважив, що більшу частину замовлень — 70% — на виробництво сенсорів для камери отримає тайванська компанія Largan Precision.

Хронологія подій

31 липня 2020 року компанія Apple перенесла щорічну презентацію нових iPhone.

Презентація iPhone 12 мала відбутися у вересні 2020 року. Очікувалося, що не всі моделі iPhone 12 з'являться на ринку одночасно.

13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що iPhone 12 будуть представлені з 12 по 18 жовтня.

21 серпня 2020 року в Apple назвали дату виходу iPhone 12 і відразу ж перенесли її.

Станом на 20 жовтня 2020 року Apple вже продала за попереднім замовленням 2 мільйони смартфонів iPhone 12.

28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна і травматична.

8 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що Apple починає прийом попередніх замовлень на iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max. Перший є найменшим iPhone за останні роки, а другий - найбільший iPhone за всю історію.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН