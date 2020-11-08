Найважливішим нововведенням стане покращена система основних камер / Ілюстрація REUTERS

У 2021 році Apple випустить чотири нових смартфона.

Про це повідомляє видання MyFixGuide з посиланням на авторитетного інсайдера Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo).

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У звіті аналітика говориться, що наступна лінійка смартфонів Apple, як і актуальна, буде складатися з чотирьох апаратів.

Найімовірніше, моделі отримають назви iPhone 13, 13 mini, 13 Pro і 13 Pro Max. За інформацією Мін-Чі Ко, найважливішим нововведенням апаратів серії стане поліпшена система основних камер.

Фахівець зауважив, що основною відмінністю камер наступного покоління від актуального виявиться наявність зміненого надширококутного об'єктива. Мін-Чі Ко заявив, що якщо відповідний сенсор iPhone 12 Pro і Pro Max має апертуру f/2.4, то оновлений сенсор отримає апертуру f/1.8. Також камери пристроїв отримають нову систему автофокусу. Експерт звернув увагу, що мова йде виключно про топові гаджети лінійки — iPhone 13 Pro і 13 Pro Max.

Фахівець зауважив, що більшу частину замовлень — 70% — на виробництво сенсорів для камери отримає тайванська компанія Largan Precision. 

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Автор: УНІАН