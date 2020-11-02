"Київ" вийде з 6,6-дюймовим дисплеєм роздільною здатністю 2400x1080 пікселів

Характеристики нового 5G-смартфона Motorola розкрито до його виходу.

Про це повідомляє видання GizmoChina з посиланням на мережевих інсайдерів.

Читайте такожMotorola представила нову версію легендарної розкладачки Razr

Докладні характеристики розсекретили журналісти XDA Developers Адам Конвей (Adam Conway) і Мішаль Рахман (Mishaal Rahman). Назва нового апарату не розкривається, але у внутрішній документації телефон фігурує під назвою Kiev («Київ»).

Повідомляється, що девайс матиме процесор Snapdragon 750g з підтримкою зв'язку п'ятого покоління, шість гігабайт оперативної та 128 гігабайт вбудованої пам'яті.

Також уточнюється, що "Київ" вийде з 6,6-дюймовим дисплеєм роздільною здатністю 2400x1080 пікселів і частотою оновлення екрану 60 герц, на передній панелі буде знаходитися отвір під фронтальну камеру.

На задній панелі гаджета буде розташована основна камера на три об'єктива роздільною здатністю 48, 8 і 2 мегапікселів. Також смартфон отримає акумулятор ємністю 5000 міліампер-годин і NFC для безконтактної оплати.

Фахівці розповіли, що смартфон буде мати OLED-екран і процесор з підтримкою 5G. вартість апарату не повідомляється, але уточнюється, що гаджет буде орієнтований на масового покупця.

Легендарна розкладачка Razr

10 вересня 2020 року американська компанія Motorola анонсувала друге покоління гнучкого смартфона у формі розкладачки Razr.

У новій версії буде підтримка 5G, швидший процесор Snapdragon 765g, покращений акумулятор, Оперативна пам'ять зросла з 6 ГБ до 8 ГБ, внутрішня пам'ять збільшилася вдвічі - до 256 ГБ.

Смартфон оснащений 6,2-дюймовим дисплеєм, на зовнішній кришці знаходиться 2,7-дюймовий OLED-дисплей Quick View, що дозволяє швидко перевіряти вхідні повідомлення і здійснювати деякі інші функції, не відкриваючи пристрій.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН