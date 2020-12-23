МЗС України пообіцяло демонтувати все обладнання Huawei / REUTERS

Міністерство закордонних справ України вирішило демонтувати з будівель відомства все обладнання китайської компанії Huawei.

Читайте такожДемонтаж обладнання Huawei обійдеться США майже у 2 мільярди доларівПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Twitter заступника держсекретаря США Кіта Крача.

"Міністерство закордонних справ вирішило прибрати усе обладнання Huawei зі своїх будівель, цього прикладу дотрималися й кілька інших урядових установ", - йдеться у повідомленні. 

Напередодні український прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів на своїй сторінці у Twitter, що Україна приєдналася до американської ініціативи "Чиста мережа", яка передбачає захист конфіденційної інформації та інтелектуальної власності громадян від агресивного втручання зловмисників.

"Україна підтримує принципи "Чистої мережі" й залишиться надійним партнером для інвестицій технологічних компаній з усього світу", - зазначив він.

Що цьому передувало

  • В Україні компанія Huawei забезпечує роботу загальної 4G мережі в київському метрополітені. Завдяки технічному рішенню від Huawei, одну базову станцію у столичній підземці можуть використовувати одразу всі три мобільні оператори.
  • Федеральна комісія зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці.
  • Рішення почало діяти від 30 червня.
  • Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм.
  • Телекомунікаційний гігант Huawei не витримав санкцій США, які звинуватили бренд у співпраці з китайськими спецслужбами та стеженні за користувачами, і вирішив продати підрозділ Honor за 15,2 мільярда доларів.

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Автор: УНІАН