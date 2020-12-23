США звинуватили Huawei у співпраці з китайськими спецслужбами та стеженні за користувачами.

Міністерство закордонних справ України вирішило демонтувати з будівель відомства все обладнання китайської компанії Huawei.

Читайте такожДемонтаж обладнання Huawei обійдеться США майже у 2 мільярди доларівПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Twitter заступника держсекретаря США Кіта Крача.

"Міністерство закордонних справ вирішило прибрати усе обладнання Huawei зі своїх будівель, цього прикладу дотрималися й кілька інших урядових установ", - йдеться у повідомленні.

Напередодні український прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів на своїй сторінці у Twitter, що Україна приєдналася до американської ініціативи "Чиста мережа", яка передбачає захист конфіденційної інформації та інтелектуальної власності громадян від агресивного втручання зловмисників.

"Україна підтримує принципи "Чистої мережі" й залишиться надійним партнером для інвестицій технологічних компаній з усього світу", - зазначив він.

Що цьому передувало

В Україні компанія Huawei забезпечує роботу загальної 4G мережі в київському метрополітені. Завдяки технічному рішенню від Huawei, одну базову станцію у столичній підземці можуть використовувати одразу всі три мобільні оператори.

Федеральна комісія зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці.

Рішення почало діяти від 30 червня.

Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм.

Телекомунікаційний гігант Huawei не витримав санкцій США, які звинуватили бренд у співпраці з китайськими спецслужбами та стеженні за користувачами, і вирішив продати підрозділ Honor за 15,2 мільярда доларів.

Thank you PM @Denys_Shmyhal for supporting the principles of the Clean Network. Ukraine stands alongside your neighbors in NATO, EU, OECD, and Three Seas who are also committed to safeguarding their nations’ most sensitive information. https://t.co/4v6OXlrgth — Under Secretary Keith Krach (@State_E) December 23, 2020

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Автор: УНІАН