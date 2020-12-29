Запаси Xiaomi Mi 11 в кілька разів перевищили запаси всіх попередніх флагманів Xiaomi

Флагманський смартфон Xiaomi Mi 11 був повністю розкуплений менш ніж хвилину після початку прийому попередніх замовлень.

Про це повідомляє ixbt.com.

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Смартфон оснащений однкористальною системою Qualcomm Snapdragon 888, якісним екраном роздільною здатністю 2K, швидкою оперативною пам'яттю LPDDR5 і камерою роздільною здатністю 108 Мп.

Користувачам запропонували версію з 8 ГБ оперативної ПАМ'ЯТІ та 128 ГБ флеш-пам'яті за 610 доларів, з 8 ГБ оперативної ПАМ'ЯТІ та 256 ГБ флеш-пам'яті за 660 доларів і з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ флеш-пам'яті за 720 доларів.

Прийом попередніх замовлень стартував у Китаї вчора, 28 грудня о 22:00, всі запаси були розпродані менш ніж за півхвилини.

У Xiaomi Mall і JD.com замовити смартфон вже не можна.

Лу Вейбінг (Lu Weibong), що займає пост президента Xiaomi Group China і генерального директора Redmi, заявив, що запаси Xiaomi Mi 11 в кілька разів перевищили запаси всіх попередніх флагманів Xiaomi. Однак попит на смартфон виявився позамежним.

Він також додав, що смартфони з'являться в роздрібному продажі з 1 січня наступного року.

Зарядки не буде

28 грудня 2020 року китайська компанія Xiaomi представила флагманський смартфон Mi11. Це перший апарат на новому флагманському чіпі Qualcomm Snapdragon 888. Як повідомлялося, зарядка в "бюджетний" комплект не входить.

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Автор: УНІАН