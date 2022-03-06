Системи планується передати зруйнованим містам України.

Наступного тижня Україна отримаємо чергову партію систем StarLink.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

"Поговорив з Ілоном Маском (американський підприємець, інженер та співзасновник компанії SpaceX – УНІАН). Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем StarLink для зруйнованих міст", - написав Зеленський.

Він додав, що обговорив з Маском також можливі космічні проекти.

"Але про це – вже після завершення війни", - уточнив президент.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що перша партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX прибула до України.

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ отримав системи Starlink, які допоможуть забезпечити роботу критичної інфраструктури міста та оборону столиці. За його словами, 2 системи надало Мінцифри, ще про 10 він з братом Володимиром домовилися з міжнародними партнерами та друзями.

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