На початковому етапі в створення електромобілів готові влити близько 10 мільярдів юанів (1,5 мільярда доларів).

Китайський виробник смартфонів Xiaomi має намір скласти конкуренцію Tesla і зайнятися створенням електромобілів.

Про це повідомляє Reuters.

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Фірма офіційно підтвердила ці плани та має намір створити дочірню фірму, яка буде розвивати цей напрямок.

На початковому етапі в створення електромобілів готові влити близько 10 мільярдів юанів (1,5 мільярда доларів), за п'ять років інвестиції хочуть збільшити до 10 мільярдів доларів. Очолить дочірню структуру генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь.

Xiaomi та ринок електромобілів

26 березня 2021 року китайська технологічна корпорація Xiaomi повідомила про те, що має намір вийти на ринок електромобілів.

Xiaomi та санкції США

15 січня 2021 року США ввели економічні санкції проти дев'яти китайських компаній, у тому числі виробника мобільних телефонів Xiaomi та авіабудівної компанії COMAC.

США підозрюють компанії у співпраці з військово-промисловим комплексом Китаю. Американські інвестори повинні до 11 листопада 2021 року позбутися активів цих компаній.

Санкції були спрямовані проти тих, хто "відповідальний або брав участь у широкомасштабному будівництві або мілітаризації спірних форпостів в Південно-Китайському морі, або (в застосуванні) Китаєм примусу проти заявників Південно-Східної Азії, щоб заблокувати їх доступ до офшорних ресурсів в Південно-Китайському морі".

У Xiaomi заперечують зв'язок з військовою галуззю КНР і стверджують, що Xiaomi не належить китайському уряду або Збройним силам і не контролюється ними.

1 лютого 2021 року стало відомо про те, що китайський виробник смартфонів Xiaomi подав позов проти Мінфіну і Міністерства оборони США, щоб домогтися виключення з чорного списку компаній, пов'язаних з військовими Китаю.

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Автор: Олена Коваленко