Xiaomi намагається оскаржити своє включення до чорного списку США.

Китайський виробник смартфонів Xiaomi подав позов проти Мінфіну та Міністерства оборони США, щоб домогтися виключення з чорного списку компаній, пов'язаних з військовими Китаю.

Про це повідомляє CNBC.

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У Xiaomi стверджують, що включення компанії до чорного списку є неконституційним.

Також в компанії відзначили, що введені обмеження позбавляють її свободи та права власності без належної правової процедури.

Як відзначили в компанії, накладені у зв'язку із санкціями обмеження "нашкодять спроможності вести, розвивати та фінансувати свій бізнес, продавати продукти, підтримувати та розвивати ділові відносини, а також наймати та утримувати співробітників".

За що було введено санкції США

15 січня 2021 року США ввели економічні санкції проти дев'яти китайських компаній, у тому числі виробника мобільних телефонів Xiaomi та авіабудівної компанії COMAC.

США підозрюють компанії у співпраці з військово-промисловим комплексом Китаю. Американські інвестори мають до 11 листопада 2021 року позбутися активів цих компаній.

Санкції були спрямовані проти тих, хто "відповідальний або брав участь у широкомасштабному будівництві або мілітаризації суперечливих форпостів в Південно-Китайському морі, або в застосуванні Китаєм примусу проти заявників Південно-Східної Азії, щоб заблокувати їх доступ до офшорних ресурсів в Південно-Китайському морі".

У Xiaomi заперечують зв'язок з військовою галуззю КНР і стверджують, що Xiaomi не належить китайському уряду або збройним силам і не контролюється ними.

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Автор: Олена Коваленко