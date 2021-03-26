Перші електромобілі Xiaomi планує випустити на початку 2023 року.

Китайська технологічна корпорація Xiaomi має намір вийти на ринок електромобілів.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними агентства, компанія має намір випускати свої електромобілі на одному із заводів автомобілебудівної компанії Great Wall. Тим самим Xiaomi стає черговою високотехнологічною компанією, яка вирішила зайнятися створенням електромобілів.

Як повідомляє агентство, електромобілі Xiaomi будуть орієнтовані на масовий ринок, що в принципі відповідає тому, як компанія позиціонує решту своїх продуктів. Компанія є третім у світі виробником смартфонів та посідає лідируючі позиції на ринку пристроїв інтернету речей.

Перші електромобілі Xiaomi планує випустити на початку 2023 року.

За що були введені санкції США

15 січня 2021 року США ввели економічні санкції проти дев'яти китайських компаній, у тому числі виробника мобільних телефонів Xiaomi та авіабудівної компанії COMAC.

США підозрюють компанії у співпраці з військово-промисловим комплексом Китаю. Американські інвестори повинні до 11 листопада 2021 року позбутися активів цих компаній.

Санкції були спрямовані проти тих, хто "відповідальний або брав участь у широкомасштабному будівництві або мілітаризації спірних форпостів в Південно-Китайському морі, або (в застосуванні) Китаєм примусу проти заявників Південно-Східної Азії, щоб заблокувати їх доступ до офшорних ресурсів в Південно-Китайському морі".

У Xiaomi заперечують зв'язок з військовою галуззю КНР і стверджують, що Xiaomi не належить китайському уряду або Збройним силам і не контролюється ними.

1 лютого 2021 року стало відомо про те, що китайський виробник смартфонів Xiaomi подав позов проти Мінфіну і Міністерства оборони США, щоб домогтися виключення з чорного списку компаній, пов'язаних з військовими Китаю.

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Автор: Олена Коваленко