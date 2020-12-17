Влада Техасу і дев'яти інших штатів США звинуватили Google в монопольній змові з Facebook.

Влада десяти американських штатів подала до суду на Google, звинувативши його в незаконній співпраці з Facebook з метою витіснення конкурентів з ринку інтернет-реклами.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Читайте такожFacebook можуть змусити продати Instagram та WhatsApp

Згідно позовної заяви, Google уклала з Facebook, що загрожувала домінуванню пошукового сервісу на ринку онлайн-реклами, угоду, яка обмежила конкуренцію з боку соцмережі. В обмін на це Google обіцяла соціальній мережі особливе ставлення на рекламних аукціонах, в ході яких Google визначає, яке рекламне оголошення показувати тому чи іншому користувачеві, пише видання.

Про подачу позову повідомив Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон.

У заяві на сайті генерального прокурора Техасу йдеться, що Google "нахабно користується своєю монопольною владою і зайшла настільки далеко, що схилила керівництво Facebook до договірної схеми, яка підриває основи конкуренції".

"Google - це монополія на трильйон доларів, яка нахабно зловживає своєю владою і доходить до того, що змушує керівництво Facebook погодитися на договірну схему, яка підриває основу конкурентного процесу", — заявив Пакстон.

Серед позивачів вказані Техас, Айдахо, Арканзас, Кентуккі, Індіана, Міссісіпі, Міссурі, Північна і Південна Дакота, Юта.

У Google спростували участь у неконкурентних практиках, заявивши, що компанія працює на ринку з високим рівнем конкуренції. Представник компанії назвав необґрунтованими звинувачення, висунуті Генеральним прокурором Техасу.

"Ми інвестували в передові рекламні технологічні сервіси, які допомагають бізнесу і вигідні споживачам. Ми будемо рішуче захищатися від його необґрунтованих звинувачень у суді", - заявили в Google.

Критика з боку Сенату США

21 жовтня 2020 року Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet, звинувативши її в порушенні конкуренції у сфері пошукових сервісів.

29 жовтня 2020 глав Facebook, Google і Twitter розкритикували в Сенаті США.

13 листопада 2020 року група зі 165 компаній і галузевих органів закликала антимонопольні органи ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо Google, звинувативши техногіганта в нечесній конкуренції.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН