Користувачі негативно оцінили оновлені умови використання програми.

З початку січня 2021 року популярний месенджер WhatsApp втратив понад 30 мільйонів користувачів.

Як повідомляє The Guardian, це пов'язано з тим, що користувачі негативно оцінили оновлені умови використання програми.

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В результаті дій власників WhatsApp юзери стали переходити в такі месенджери, як Signal і Telegram. За оцінкою комітету британського парламенту, за три тижні січня число користувачів Signal збільшилася на 7,5 мільйона осіб, до Telegram приєдналися близько 25 мільйонів користувачів, що вище за звичайну динаміку цих сервісів.

Згідно з даними аналітичної фірми App Annie, WhatsApp змістився з восьмого місця в рейтингу найбільш завантажуваних додатків Британії вже в середині січня.

Що цьому передувало

На початку грудня 2020 року влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.

Від компанії вимагають, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.

8 січня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.

10 січня 2021 року WhatsApp підтвердив, що передаватиме Facebook особисті дані користувачів.

19 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp вирішив перенести оновлення угоди, згідно з якою особисті дані будуть передаватися в Facebook.

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Автор: Олена Коваленко