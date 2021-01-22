У відповідь на заяву автора YouTube-каналу Geek Journal щодо упередженості Групи 1+1 media у блокуванні інтернет-контенту, інформуємо, що 1+1 media виступає за захист авторського права та боротьбу з незаконним використанням контенту медіахолдингу на усіх майданчиках. Регулярно, за допомогою власної розробки – технологічного сервісу захисту авторських прав SUDUM, – група оперативно виявляє та блокує піратський контент в інтернеті, у тому числі на відеохостингу YouTube. Лише за два останні роки програмою SUDUM було виявлено та заблоковано понад 270 тисяч відео, а із Google видалено більше 110 тисяч посилань на піратський контент, що порушує авторські права.

Використання контенту 1+1 media, як і інших медіагруп, оглядачами чи блогерами в інтернеті, дозволено лише за попередніх домовленостей з правовласниками. Будь-яке копіювання, трансляція чи поширення контенту без такого дозволу є незаконним і розцінюється як піратство. Принцип fair use, на який посилається автор вищезгаданого каналу, не можна застосувати до каналів з монетизацією та, зокрема, до заблокованих відео, оскільки вони містять рекламну інтеграцію.

У той же час, 1+1 media має позитивний досвід співпраці з популярними блогерами та авторами інших YouTube-каналів, коли встановлювалися офіційні домовленості і був отриманий дозвіл на використання відеоконтенту компанії, без подальшого узгодження матеріалів з боку холдингу. У випадку з Geek Journal, компанія не отримувала жодних повідомлень чи запитів щодо використання власного контенту. У тому числі після першої скарги, яка була надіслана восени минулого року.

У свою чергу, Група 1+1 media відкрита до діалогу з авторами каналу Geek Journal та запрошує команду на зустріч з метою ознайомлення з правилами щодо використання авторського контенту на YouTube та обговорення ситуації, що склалася.

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Автор: УНІАН