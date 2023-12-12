Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв’язку "Київстар", повідомили УНІАН у пресслужбі СБУ.

Провадження відкрите за вісьмома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це:

ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

"Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ", – зазначається у повідомленні пресслужби СБУ.

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Крім того повідомляють, що одразу після виникнення інциденту у офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки. За місцем події працюють також кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам "Київстар" і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі.

Масштабний збій в "Київстар" – головні новини

Сьогодні зранку в роботі українського оператора "Київстар" стався масштабний збій - відсутній мобільний зв'язок та інтернет, не працює сайт оператора. Як стало відомо згодом, проблеми виникли через потужну хакерську атаку на інфраструктуру оператора.

У Мінцифри при цьому зауважують, що національний роумінг не працює, бо "Київстар" не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам.

У компанії "Київстар" заявили, що не можуть сказати, скільки потрібно часу для відновлення системи після масштабної хакерської атаки. Мета кіберзлочинців - знищити інфраструктуру оператора мобільного зв'язку. У Київстарі запевняють, що витоку персональних даних немає, бо вони знаходяться на інших елементах інфраструктури.

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