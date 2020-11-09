Китай вивів на орбіту супутник для тестування зв’язку 6G / фото ua.depositphotos.com

Китай вивів на орбіту перший в світі супутник, який тестуватиме зв’язок наступного покоління - 6G.

Супутник запустили з космодрому Тайюань за допомогою ракети-носія Long March 6, повідомляє Громадське з посилання на BBC.

Він тестуватиме дієздатність технології 6G, проте поки це покоління зв’язку не має кінцевого стандарту, очікується, що смуга пропускання розшириться до терагерцової (тобто більше гігагерцової, як попередні покоління) і буде набагато швидшою за 5G.

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Проте поки розробка цього зв’язку перебуває на початковому етапі, вченим треба подолати ще низку технічних складнощів.

Крім тестування зв’язку 6G, цей супутник також виконуватиме низку інших завдань. Він оснащений системою дистанційного зондування для моніторингу природних лих, що загрожують врожаям, лісових пожеж, повеней у горах тощо.

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Автор: УНІАН