Пасажирський літак подав сигнал про захоплення над Болгарією: працювали винищувачі

Через збій транспондера літак подав сигнал про захоплення, що спричинило перехоплення винищувачем МіГ-29 і екстрені процедури безпеки в Болгарії.

Пасажирський літак Airbus A320 авіакомпанії Electra Airways, який виконував рейс Варшава–Тель-Авів від імені польської LOT, був перехоплений болгарським винищувачем МіГ-29 після спрацювання хибного сигналу про можливе захоплення борту. Про це повідомляє Digi24 з посиланням на міністерство транспорту Болгарії.

Інцидент стався у вівторок через технічну несправність транспондера, який помилково передав код 7500 – сигнал, що в авіації означає незаконне втручання або викрадення літака.

У результаті було активовано процедури захисту повітряного простору, а для перехоплення авіалайнера підняли в повітря винищувач МіГ-29. Літак супроводили до моменту перевірки ситуації.

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У болгарському Міноборони зазначили, що після встановлення відсутності реальної загрози літак залишив повітряний простір країни через Туреччину, після чого за запитом авіакомпанії був перенаправлений до аеропорту Бургаса, де успішно приземлився о 17:15 за місцевим часом.

"Було підтверджено технічну несправність транспондера літака, який передав хибний сигнал про незаконне втручання", – зазначили у відомстві.

Інцидент не призвів до постраждалих, а робота аеропорту Бургаса не була порушена.

Ізраїльські ВПС підтвердили, що під час інциденту піднімали два винищувачі для перевірки ситуації над Середземним морем після втрати зв’язку з літаком, однак підкреслили, що "немає причин для занепокоєння щодо інциденту з безпекою".

У варшавському аеропорту імені Фредеріка Шопена зазначили, що розглядають подію як технічну помилку, а ознак зовнішнього втручання наразі не виявлено.

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Раніше УНІАН писав, що пвіапасажирам радять бути обережними з популярним гаджетом, який дедалі частіше стає причиною інцидентів на борту літаків.

Йдеться про павербанки та інші пристрої з літієвими батареями, які пасажири помилково кладуть у багаж, що здається. Авіаційні регулятори попереджають: ризик займання таких акумуляторів наразі є однією з найбільших загроз безпеці польотів.

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