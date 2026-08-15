Україна уразила ракетно-космічний центр 'Прогрес' і аеродром 'Саваслейка'

Генштаб зазначив, що РКЦ "Прогрес" – одне з ключових підприємств ракетно-космічної промисловості росіян.

У ніч на 15 серпня підрозділи Сил оборони уразили ракетно-космічний центр (РКЦ) "Прогрес" у Самарі.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. "Зафіксовано влучання в ціль з подальшою пожежею на території об'єкту", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зауважили, що РКЦ "Прогрес" – одне з ключових підприємств ракетно-космічної промисловості РФ, що виробляє ракети-носії сімейства "Союз". Відзначається, щ саме вони використовуються для виведення на орбіту російських космічних апаратів військового, розвідувального та зв’язкового призначення.

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""Союз-2.1б" залучається до розгортання російського супутникового угруповання "Рассвет" – системи широкосмугового супутникового зв’язку, яку росія позиціонує як аналог Starlink", - йдеться у повідомленні.

Також РКЦ "Прогрес" виробляє космічні апарати дистанційного зондування Землі, які ворог використовує з розвідувальною метою.

"Ступінь завданих збитків уточнюється", - зазначили у Генштабі.

Крім того, уражено аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області. В Генштабі уточнили, що там зафіксовано влучання в ціль з подальшою пожежею на території аеродрому.

"Саваслейка" використовується для базування та застосування винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К – носіїв аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

"Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває. Далі буде!", - пообіцяли у Генштабі.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, телеканал Al Jazeera нещодавно розповів, як українські військові запускають дрони по Росії. Зазначалося, що під час однієї з операцій журналісти спостерігали, як українські військові всього за п’ять хвилин запустили шість дронів.

А 2 серпня Генштаб повідомляв, що Сили оборони атакували російський військовий аеродром "Енгельс", внаслідок чого на його території виникла пожежа. Ккрім "Енгельса", було уражено також Саратовський нафтопереробний завод, нафтобазу в Калузькій області.

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