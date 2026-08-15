Кремль готує нове підвищення податків через стрімке зростання дефіциту бюджету, - СЗР

Навіть зростання цін на нафту не змогло суттєво покращити ситуацію з доходами російського бюджету.

Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками перших семи місяців 2026 року зріс до 6,46 трлн рублів. Лише у липні дефіцит збільшився ще на 724 млрд рублів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, видатки російського держбюджету за січень-липень сягнули 28,6 трлн рублів. Водночас нафтогазові доходи Росії скоротилися на 17%.

У розвідці зазначають, що навіть зростання цін на нафту на тлі конфлікту між США та Іраном не змогло суттєво покращити ситуацію з доходами російського бюджету.

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Фінансова "подушка" Росії також продовжує скорочуватися. У Фонді національного добробуту залишилося близько 3,69 трлн рублів ліквідних ресурсів.

На цьому тлі російська влада готує нові податкові зміни. Як зазначає СЗР, після підвищення податку на прибуток до 25% у 2025 році в Росії можуть знову збільшити податкове навантаження.

"Головна інтрига осені – новий бюджет, куди зашивають черговий фінансовий зашморг. Після минулорічного підйому податку на прибуток до 25%, росіянам готують черговий "бонус" – нове збільшення податків. Питання тільки в сумі відсотка", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою розвідки, за нинішніх темпів витрат російському Мінфіну буде дедалі складніше підтримувати їх на поточному рівні. Водночас підвищення податків може призвести до ще більшого уповільнення російської економіки.

Економічні проблеми РФ

Економіка Росії майже перестала зростати: за перші п'ять місяців 2026 року ВВП країни збільшився лише на 0,2%. На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін закликав стимулювати інвестиції, однак найбільші компанії РФ, навпаки, масово скорочують капітальні вкладення через падіння прибутків, високі кредитні ставки та економічну невизначеність.

Центробанк Росії шість місяців поспіль розпродавав золото з резервів, щоб покрити дефіцит федерального бюджету, який досяг майже 6 трильйонів рублів за півроку. У червні золотий запас центробанку, п'ятий за розміром у світі, скоротився ще на 9,33 тонни, а з початку року "схуд" на 43,5 тонни.

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