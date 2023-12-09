Йдеться про одну зі станцій на синій гілці.

Архітектор Анатолій Фролов назвав ще одну станцію метро в Києві, де може статися аварія. За його словами, йдеться про одну зі станцій на синій гілці.

"Контрактова площа" – наступна. Та техногенна катастрофа, яку архітектори, вчені вже передбачали. Ми про це казали Кличку, і Кличко нам сказав, що дасть можливість стати модераторами і закінчити цю станцію. Це наступна аварія, яка буде в Києві", – розповів він в ефірі "Київ24".

Водночас Фролов наголосив, що у світі існує достатньо технологічних рішень для того, щоб виправити ситуацію з підтопленням тунелів метро. Він нагадав, що на станції метро "Університет" "воду залили рідким склом".

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Ситуація з метро в Києві

Як відомо, з 9 грудня у Києві зупиняють рух поїздів на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену. Метро курсуватиме між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" доведеться повністю зупинити до завершення робіт.

Влада Києва заявила, що буде створено дублюючі маршрути наземним транспортом для забезпечення перевезень пасажирів від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська".

Крім того, столична владарозглядає можливість запуску "човникового" руху через непошкоджений тунель між станціями метро "Деміївська" і "Теремки". Інтервал між поїздами складатиме до півгодини.

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