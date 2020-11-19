У 2019 році компанія сплатила майже 4 мільярди гривень податку на землю.

Сплата акціонерною компанією "Укрзалізниця" податку на землю під залізничним полотном суперечить європейській практиці та обмежує фінансові можливості підприємства.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на результати аудиту української економіки, проведеного Кабінетом Міністрів.

Читайте також"Укрзалізниця" незабаром отримає 18 пасажирських вагонів українського виробництва

"Фінансовий ресурс "Укрзалізниці" додатково обмежений через нецільові витрати та неефективне використання наявного потенціалу. "Укрзалізниця" сплачує податок на землю під коліями, що суперечить європейській практиці (сплачено 3,8 млрд грн у 2019 році)", - цитує прес-служба висновки Кабміну.

"Укрзалізниця" зазначає, що оподаткування земель залізничного транспорту обмежує можливості компанії інвестувати в оновлення рухомого складу, модернізацію інфраструктури та сервісу для пасажирів і вантажовідправників.

"Цей податок є дискримінаційним щодо "Укрзалізниці". Крім залізничного, жоден інший вид транспорту його не платить. Також "Укрзалізниця" є чи не єдиною залізницею в Європі, яка платить податок на землю", - сказано в повідомленні.

Компанія пропонує внести зміни до Податкового кодексу України, які б дозволили знизити податкове навантаження по земельному податку.

Також наголошується, що ті доходи, які компанія отримує від вантажного сегмента, їй доводиться витрачати на покриття збитків від пасажирських перевезень - минулого року вони становили понад 12,8 млрд грн.

"А недовиконання планів капітальних інвестицій, технічна деградація і зростання витрат вантажовласників на залучення вагонів є наслідками фінансового дисбалансу в компанії", - сказано в повідомленні.

"Укрзалізниця»

"Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Скасування відрахувань

У жовтні глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомив, що скасування відрахувань компанією земельного податку і плати до Державного дорожнього фонду, а також скорочення витрат дозволили б компанії направити 310 млн дол. на оновлення рухомого складу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець