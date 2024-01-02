За підсумками 2023 року в країні було зареєстровано майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Ринок зріс на 60,6%, якщо порівнювати з 2022-м, повідомляє "Укравтопром".
Бестселером року на українському ринку нових легковиків став компактний кросовер Renault Duster. Українці зареєстрували 5445 авто цієї моделі.
До десятки найбільш популярних автобрендів серед легкових машин у 2023 році потрапили наступні:
- Тoyota – 10197 од. (+47%);
- Renault – 5790 од. (+46%);
- Volkswagen – 5627 од. (+147%);
- Skoda – 4938 од. (+75%);
- BMW – 4128 од. (+139%);
- Hyundai – 2945 од. (+29%);
- Mercedes-Benz – 2543 од. (+52%);
- Suzuki – 2396 од. (+192%);
- Mazda – 2252 од. (+237%);
- Nissan – 1975 од. (+75%).
Водночас за останній місяць 2023 року українці придбали 5,9 тис. нових легковиків. У порівнянні з 2022 роком грудневий ринок збільшився на 53%, а відносно листопада 2023 року – на 9%.
В минулому місці лідерство утримувала японська марка Toyota – 972 од. Також у першу трійку увійшли Renault і Skoda з 678 од. і 600 од. відповідно.
Автомобільні вподобання українців
З початку 2023 року українці придбали 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Показник у 3,5 раза перевищує реалізацію нових автомобілів за той самий період.
На ринку електромобілів, який у листопаді поповнився 4,3 тис. авто, найбільш активними були жителі Львівської, Дніпропетровської, Київської та Вінницької областей.