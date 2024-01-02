Ринок нових легкових авто зріс більш ніж у півтора раза.

За підсумками 2023 року в країні було зареєстровано майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Ринок зріс на 60,6%, якщо порівнювати з 2022-м, повідомляє "Укравтопром".

Бестселером року на українському ринку нових легковиків став компактний кросовер Renault Duster. Українці зареєстрували 5445 авто цієї моделі.

До десятки найбільш популярних автобрендів серед легкових машин у 2023 році потрапили наступні:

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Тoyota – 10197 од. (+47%);

Renault – 5790 од. (+46%);

Volkswagen – 5627 од. (+147%);

Skoda – 4938 од. (+75%);

BMW – 4128 од. (+139%);

Hyundai – 2945 од. (+29%);

Mercedes-Benz – 2543 од. (+52%);

Suzuki – 2396 од. (+192%);

Mazda – 2252 од. (+237%);

Nissan – 1975 од. (+75%).

Водночас за останній місяць 2023 року українці придбали 5,9 тис. нових легковиків. У порівнянні з 2022 роком грудневий ринок збільшився на 53%, а відносно листопада 2023 року – на 9%.

В минулому місці лідерство утримувала японська марка Toyota – 972 од. Також у першу трійку увійшли Renault і Skoda з 678 од. і 600 од. відповідно.

Автомобільні вподобання українців

З початку 2023 року українці придбали 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Показник у 3,5 раза перевищує реалізацію нових автомобілів за той самий період.

На ринку електромобілів, який у листопаді поповнився 4,3 тис. авто, найбільш активними були жителі Львівської, Дніпропетровської, Київської та Вінницької областей.