Польоти здійснюватимуться на американському літаку Boeing 737-8

На тлі масових антиросійських санкцій, введених проти РФ у зв'язку з вторгненням в Україну, білоруська державна авіакомпанія "Белавіа" оголосила про запуск прямих рейсів з Мінська до столиці Індії Делі.

Як повідомляє Avianews, рейси будуть запущені з 11 серпня. Польоти здійснюватимуться на американському літаку Boeing 737-8. Його дальності вистачає, щоб виконати політ з Мінська до Делі без проміжних посадок на дозаправку. У парку "Белавіа" є лише один Boeing 737-8. Час у дорозі в напрямку Делі становитиме 6 годин 40 хвилин, в напрямку Мінська - 7 годин 15 хвилин.

Спочатку польоти будуть виконуватися з частотою один раз на тиждень з вильотом з Мінська по п'ятницях, з Делі - по суботах. З 20 вересня "Белавіа" планує додати ще один щотижневий рейс - по середах з Мінська та по четвергах з Делі.

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Мінімальна ціна авіаквитків починається від 620 доларів в обидва боки за переліт в економ-класі. Ціна включає 10 кг ручної поклажі та 23 кг багажу.

Війна в Україні та "Белавіа"

З перших днів російського вторгнення в Україну Білорусь підтримувала агроссора. Саме з території Білорусі здійснювалися перші ракетні удари по укранських містах. Саме з білоруських аеродромів і військових баз вже другий рік ведуться обстріли України.

У травні 2022 року "Белавіа" повідомила про те, що відновить рейси з Мінська в Тель-Авів, проте замість трьох годин літак буде летіти дев'ять годин, облітаючи через Казахстан. Через європейські санкції та напад Росії на Україну авіаперевізник змушений літати через Казахстан, оскільки колишній маршрут через південь Росії закритий.

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