Замість трьох годин літак буде летіти дев'ять годин, облітаючи через Казахстан з дозаправкою в Азербайджані.

Білоруська державна авіакомпанія "Бєлавіа" в червні 2022 року перезапустить регулярний рейс "Мінськ – Тель-Авів".

Однак тривалість оновленого рейсу складе дев'ять годин замість трьох, як це було до війни в Україні та запровадження європеських санкцій проти Білорусі, пише avianews.com.

Відзначається, що через європейські санкції і напад Росії на Україну авіаперевізник буде змушений літати через Казахстан, оскільки колишній маршрут через південь Росії зараз закритий.

В результаті протяжність рейсу зросла настільки, що літак "Белавіа" тепер не зможе долетіти в Ізраїль, і буде здійснювати проміжну посадку на дозаправку в столиці Азербайджану Баку.

Оскільки це збільшить собівартість польотів, "Бєлавіа" вирішила перекласти витрати на своїх пасажирів. Причому це торкнеться навіть раніше заброньованих квитків – авіакомпанія скасує рейси "Мінськ – Тель-Авів" за старим маршрутом з більш дешевими квитками і внесе в систему нові з дозаправкою, а пасажирам запропонують доплатити і отримати квитки на рейси через Баку. Незгодні зможуть повернути гроші та взагалі нікуди не летіти.

На додаток до подорожчання квитків "Белавіа" обмежить можливість провезення з Мінська в Тель-Авів спортивне спорядження, тварин, музичних інструментів і додаткового багажу. Це пов'язано з тим, що авіакомпанія змушена обмежувати вагу літака, щоб зменшити споживання палива.

Видання також зазначає, що маршрут рейсу "Мінськ – Тель-Авів" від "Белавіа" з травня 2021 року змінювався кілька разів. Так, спочатку авіакомпанія літала по найбільш короткому шляху через Україну з тривалістю рейсу 3 години.

Після того, як Євросоюз і Україна ввели санкції проти Білорусі в травні 2021 року, "Бєлавіа" почала літати через Росію, що збільшило тривалість польоту до 4 годин. Цьому передувало те, що Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

У лютому 2022 року Росія закрила повітряний простір на півдні країни після вторгнення в Україну, оскільки російські літаки запускають ракети в бік України над Каспійським морем. У підсумку це ще більше подовжило маршрути "Белавіа" в південні країни – Туреччину, Єгипет та Ізраїль.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року Росія розгорнула повномасштабне військове вторгнення в Україну, в тому числі з території Білорусі. І хоча білоруська армія прямо не бере участі у війні в Україні, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко відкрито підтримує російського диктатора Володимира Путіна. При цьому саме з білоруських аеродромів і військових баз вже майже три місяці ведуться обстріли України, в тому числі ракетами.

Оскільки у світі Білорусь вважається пособником Росії у війні проти України, цю країну також торкнулися нові сакнции.