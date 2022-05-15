Переважно ввозять автомобілі вартістю від 5 до 10 тис. євро.

Українці з початку повномасштабної війни, коли уряд дозволив завозити іноземні автомобілі без сплати мита, ввезли 80 тис. транспортних засобів для власного використання.

Про це перший заступник голови Державної митної служби Олександр Шуцький повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це справді перетворюється на епідемію. З часу прийняття закону про нульове мито на вчора було завезено 80 тисяч транспортних засобів для власного використання. Це створює великі затори на кордоні, заважає перетину того, що потрібно на фронті, гуманітарної допомоги та пального", - сказав він.

За словами Шуцького, здебільшого ввозять автомобілі вартістю від 5 до 10 тис. євро, але близько 30% ввезених транспортних засобів коштують від 20 тис. євро і вище.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого уряд ухвалив рішення, що дозволяє швидко здійснювати митне оформлення товарів, необхідних для зміцнення обороноздатності.

24 квітня у парламенті було зареєстровано законопроект №7311 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, пропонується відновити оподаткування, яке було скасоване законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану", для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Автори проекту вказують, що за перший тиждень в результаті звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло 350 млн грн; наразі щоденно сума пільг становить понад 100 млн грн, ввезено більш як 3 тисяч автомобілів; непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що законодавча ініціатива має на меті припинити діяльність громадян, які користуються пільгами на ввезення автомобілів для власного збагачення. За його словами, законопроект про відновлення сплати мит на ввезення автомобілів не стосується транспортних засобів, які ввозять в Україну для армії та Сил територіальної оборони.