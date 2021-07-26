Виробничі лінії на заводі будуть зупинені до кінця цього тижня.

BMW заморожує виробництво на одному із заводів на території Німеччини.

Про це повідомляє Automobilwoche.

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Як пише видання, зупинка виробництва пов'язана з проблемами, які виникли з поставками чіпів.

У зв'язку з нестачею чіпів буде зупинена робота заводу в Реґенсбурзі.

BMW зупинить виробничі лінії на заводі до кінця цього тижня.

Імовірно завод не працюватиме протягом тижня.

BMW і штраф

9 липня 2021 року Єврокомісія оштрафувала корпорації Volkswagen і BMW. Штрафи були виписані в рамках справи про картельну змову щодо німецьких автовиробників.

Volkswagen був оштрафований на 502 млн євро, BMW - на 373 млн євро.

Йшлося про домовленості щодо технологій з очищення вихлопів дизельних автомобілів.

Компанії звинуватили в змові в період з 2009 по 2014 рік.

Автор: Олена Коваленко