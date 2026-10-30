У Києві відновили рух Південним мостом на правий берег: кому дозволять проїзд

Із 30 жовтня водії зможуть проїжджати Південним мостом із лівого на правий берег однією смугою. Обмеження діятиме для транспорту вагою до 10 тонн.

У Києві з 30 жовтня поступово відновлюють рух автомобілів Південним мостом із лівого на правий берег. На першому етапі проїзд дозволять лише однією смугою та транспортним засобам вагою до 10 тонн, зокрема легковим автомобілям, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Відповідне рішення ухвалили за результатами технічного обстеження мосту та висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

Водночас у протилежному напрямку – з правого на лівий берег – рух автомобілів поки залишається закритим. На цій ділянці тривають технічні роботи. Про відновлення проїзду повідомлять додатково.

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Паралельно фахівці профільних комунальних підприємств разом із науковцями опрацьовують технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій Південного мосту.

Зокрема, йдеться про конструкції, які забезпечують роботу метрополітену. Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів.

Атака на Південний міст

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня противник атакував Україну балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400", ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія". Внаслідок атаки було пошкоджено Південний міст у Києві.

Через перекриття Південного мосту після нічної балістичної атаки на Київ для водіїв організували об’їзні маршрути.

Як зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, кілька із 16 балістичних ракет, запущених Росією, вдарили по Південному мосту в Києві, однак такі споруди не так просто зруйнувати.

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