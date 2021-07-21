Низка потягів УЗ сьогодні затримується / REUTERS
"Укрзалізниця” (УЗ) повідомила, що через негоду запізнюється ряд потягів.
Відповідне повідомлення розміщене в Telegram-каналі УЗ.
Зокрема, станом на 9:00 затримуються такі рейси:
- №137 Лисичанськ - Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);
- №64 Київ - Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);
- №101 Київ - Херсон (затримується на 2 години);
- №15 Харків - Рахів (затримується на 2 години);
- №126 Київ - Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);
- №188 Ковель - Миколаїв (затримується на 1 годину);
- №232 Генічеськ - Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
- №87 Новоолексіївка - Ковель (затримується на 1 годину);
- №72 Київ - Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);
- №204 Генічеськ - Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);
- №868 Гречани - Київ (затримується на 42 хвилини);
- №11 Новоолексіївка - Київ (затримується на 37 хвилини);
- №282 Хмельницький - Генічеськ (затримується на 30 хвилини);
- №9 Київ - Маріуполь (затримується на 30 хвилини);
- №19 Київ - Попасна (затримується на 30 хвилини).
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, в окремих областях України очікуються значні дощі.
Очікуються дощі і грози, вночі у західних областях, вранці та вдень у північних і центральних областях значні дощі, в південних областях місцями град.
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