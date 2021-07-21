Деякі потяги прямують із запізненням майже на три години.

"Укрзалізниця” (УЗ) повідомила, що через негоду запізнюється ряд потягів.

Відповідне повідомлення розміщене в Telegram-каналі УЗ.

Зокрема, станом на 9:00 затримуються такі рейси:

№137 Лисичанськ - Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);

№64 Київ - Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);

№101 Київ - Херсон (затримується на 2 години);

№15 Харків - Рахів (затримується на 2 години);

№126 Київ - Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);

№188 Ковель - Миколаїв (затримується на 1 годину);

№232 Генічеськ - Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);

№87 Новоолексіївка - Ковель (затримується на 1 годину);

№72 Київ - Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);

№204 Генічеськ - Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);

№868 Гречани - Київ (затримується на 42 хвилини);

№11 Новоолексіївка - Київ (затримується на 37 хвилини);

№282 Хмельницький - Генічеськ (затримується на 30 хвилини);

№9 Київ - Маріуполь (затримується на 30 хвилини);

№19 Київ - Попасна (затримується на 30 хвилини).

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, в окремих областях України очікуються значні дощі.

Очікуються дощі і грози, вночі у західних областях, вранці та вдень у північних і центральних областях значні дощі, в південних областях місцями град.

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Автор: Дмитро Захаров