На даний момент рух поїздів здійснюється відповідно до встановлених графіків.

Начальник комунального підприємства "Київський Метрополітен" Віктор Брагінський відповів, чи закриватимуть міст Метро в Києві на ремонт. Він зазначив, що переправа знаходиться в задовільному і працездатному стані.

"Закріплені за КП "Київський метрополітен" конструктивні елементи естакади метропроїзду мосту-метро через річку Дніпро знаходяться в задовільному технічному та працездатному стані", - зазначив Брагінський в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому він вказав, що рух поїздів метро здійснюється відповідно до встановлених графіків.

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"Безпека перевезення пасажирів і поїздів забезпечена", - запевнив представник київського метро.

Метро Києва - останні новини

18 грудня у КМДА повідомили, що ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії між станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" потребує планового ремонту. Закриття руху поїздів на час проведення ремонту не планується.

Поки що в Києві рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією обмежили через необхідність ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська". Курсування поїздів між "Либідською" та "Деміївською" повністю зупинили 8 грудня.

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