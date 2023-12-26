Підрядник "Київметробуд" має повернути переданий йому аванс.

Київський метрополітен розірвав договір з "Київметробудом" на будівництво метро на Виноградар через зрив термінів будівництва. Про це йдеться на сторінці закупівлі в Prozorro.

Зазначається, що умовами договору було визначено право замовника відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо.

Незважаючи на початок будівництва нових станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" у 2019 році, фактичний процес практично не зрушив із місця.

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На будівництво станцій підряднику компанії "Київметробуд" з урахуванням авансу було перераховано 4 млрд грн. Як зазначається у договорі, замовник має право вимагати компенсації збитків, проте невідомо, в якому обсязі вони будуть потрібні і коли.

Влітку директор метрополітену Брагінський говорив, що станції метро "Мостицька" та "Варшавська" на зеленій гілці добудують до кінця 2024 року, тепер - у кращому разі середина 2025 року.

Будівництво метро на Виноградар - деталі

Метро на Виноградар почали будувати у 2019 році. Планувалось, що дві нові станції метро відкриють у грудні 2021 року. Відкриття нових станцій переносилось двічі, на сьогоднішній день жодна з них не побудована.

Мер Києва Віталій Кличко весною 2023 року уточнив, коли кияни дочекаються відкриття обіцяних станцій метро на Виноградар. Чиновник повідомив, що будівельні роботи вже відновлено та спрогнозував, що метро на Виноградар, ймовірно, вдасться відкрити у 2024 році.

"Хочу вибачитися перед киянами, планувалося це зробити ще минулого року, але з початку військових дій ми зупинили будівництво й воно було закрито, по-перше, з об'єктивної ситуації коли з міста виїхало велика частина наших мешканців. Велика частина працівників й підприємств які були залучені до робіт виїхало за кордон, третина пішла в лави ЗСУ. В цьому році ми зараз відновили будівництво знову, від питання будівництва метро ми не відмовляємося. Будівництво набирає обертів для того, щоб на наступний рік метро на Виноградар відкрити", - заявив він.

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