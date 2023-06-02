Лоукостер продаватиме квитки за передплатою на 6 місяців.

Лоукостер Wizz Air оприлюднив ціну передплати на авіаквитки Wizz Multipass, яка дає можливість протягом півроку літати один раз на місяць за фіксованою ціною.

Як повідомляє Аvianews, на даному етапі можна обрати передплату на всі внутрішні авіарейси по Італії або всі міжнародні рейси з Польщі.

Щомісяця пасажир може вибирати будь-який напрямок в рамках регіону передплати і оформляти квиток в один бік або туди-назад в залежності від того, який пакет він вибрав.

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Мінімальна ціна Wizz Multipass для Польщі починається від 239 злотих (53 євро) на місяць, якщо пасажир буде літати тільки в один бік, і від 478 злотих (106 євро) для перельотів туди-назад.

Для Італії мінімальна ціна передплати становить 37 євро на місяць для отримання квитків в один бік і 74 євро – для квитків туди-назад.

Wizz Multipass за мінімальною вартістю включає перевезення тільки невеликої ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см.

Оформляти квитки по Wizz Multipass необхідно не менше ніж за 5 днів до вильоту на спеціальному сайті multipass.wizzair.com. якщо пасажир не зможе полетіти в якийсь місяць, то квиток не можна перенести на наступний місяць. Авіакомпанія також не дозволяє вносити зміни до вже оформленого квитка. Літати зможе тільки той пасажир, який оформив передплату. Передати авіаквиток іншій людині не можна.

Передплаата на авіаквитки Wizz Air передбачає, що гроші будуть зніматися з карти пасажира щомісяця протягом півроку. Скасувати передплату можна буде тільки протягом 14 днів після її оформлення, якщо пасажир не здійснив переліт.

Передплата на авіаквитки

21 квітня 2023 року повідомлялося про те, що Wizz Air вводить "передплату" на авіаквитки. Послуга дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців.

Сервіс буде поширюватися на всі міжнародні маршрути Wizz Air з Польщі і всі внутрішні маршрути в Італії.

Передплата на авіаквитки стане доступною з 5 травня 2023 року в тестовому режимі.

Щоб оформити MultiPass, необхідно буде зареєструватися на спеціальному сайті авіакомпанії. В процесі реєстрації необхідно вказати, які рейси будуть входити в передплату – внутрішні по Італії або Міжнародні з Польщі.

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