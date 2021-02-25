Ціна Cupra Born не озвучується, але вона напевно буде трохи вищою, ніж у схожого VW ID.3.

Перший масовий електромобіль автовиробника Seat був представлений ще у 2019 році під ім'ям Seat el-Born, через рік його перейменували в Cupra el-Born, ну а перед запуском серійного виробництва вирішили скоротити назву до Cupra Born.

Читайте такожУкраїнці обирають електрокари: топ-10 популярних моделей (фото)Про це повідомляє портал ITC.ua.

"При першому ж погляді на дизайн моделі стає зрозуміло, що по суті це аналог VW ID.3 від спорідненого бренду Volkswagen. Ну, а якщо врахувати що в її основі лежить все та ж модульна платформа VW MEB, а збирати її будуть на тому ж заводі VAG у Цвіккау (Німеччина), де збирають VW ID.3, то пазл збирається остаточно", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що фінальні характеристики Cupra Born поки так і не озвучені, але якщо врахувати параметри концепту та останні заяви керівництва Seat, то серійний електромобіль отримає батарею на 82 кВт-год (використовується 77 кВт-год), запас ходу до 500 км по вимірювальному циклу WLTP і розгін від 0 до 50 км/год за 2,9 секунди. Батарея буде підтримувати швидкісну зарядку, яка забезпечить до 260 км запасу ходу за 30 хвилин заряду.

"Творці Cupra Born також обіцяють більш преміальну обробку інтер'єру і більш стильний дизайн, ніж у "масового" VW ID.3, а також ексклюзивну для платформи VW MEB систему DCC Sport (The Dynamic Chassis Control Sport), яка зможе автоматично підлаштовуватися під манеру водіння і дорожні умови, забезпечуючи "драйверський" характер електромобіля", - підкреслює видання.

Ціна Cupra Born не озвучується, але вона напевно буде трохи вище, ніж у родинного VW ID.3. В якості однієї з опції покупки буде щомісячна підписка. Під час заходу представники бренду також відзначили, що посилено працюють над створенням серійної версії концепту електрокросовера Cupra Tavascan (очікується, що вона вийде на ринок не раніше 2024 року).

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Автор: УНІАН