Зазначається, що за 9-12 місяців кандидати пройдуть навчання з управління одним з типів поїздів компанії, після чого вони працюватимуть машиністами поїздів.

Національний німецький оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn опублікував оголошення українською мовою, в якому йдеться про пошук працівників на посаду стажиста машиніста поїзда німецької компанії.

Читайте такожЧерез коронавірус німецька залізниця зазнає багатомільярдних збитківВідповідне оголошення розміщено на сайті компанії.

Зазначається, що за 9-12 місяців здобувачі пройдуть навчання з управління одним з типів поїздів компанії, після чого вони будуть працювати машиністами поїздів.

Згідно з оголошенням, претендент має бути старше 21 року, володіти німецькою мовою на рівні не нижче B1, а також мати професійно-технічну або вищу освіту (бажано визнану німецькою торговою палатою).

Навчання майбутніх фахівців буде проходити в Берліні або Лейпцигу.

Компанія також обіцяє сприяння в переїзді до Німеччини, компенсаційний пакет і безстроковий трудовий договір на умовах повної зайнятості в Deutsche Bahn.

Повідомляється, що після успішного завершення навчання працевлаштований фахівець відповідатиме за експлуатацію поїздів компанії, проведення частих перевірок систем поїзда для виявлення будь-яких проблем, а також вживатиме заходів для відновлення його нормальної роботи.

Що цьому передувало

У лютому 2020 року акціонерна компанія "Укрзалізниця" з метою свого реформування підписала меморандум про співпрацю з німецьким залізничним перевізником Deutsche Bahn і його дочірньою компанією DB Engineering & Consulting GmbH.

Згідно з меморандумом, на першому етапі передбачається надання консультаційних послуг німецькою стороною з реформування української компанії.

Довідка УНІАН

Deutsche Bahn AG - один з найбільших залізничних операторів Європи.

Щорічно перевозить 4,6-4,8 мільярда пасажирів та 270-290 мільйонів тонн вантажів.

У структуру холдингу входить понад 300 різних підрозділів і окремих підприємств.

Компанія проводить активну політику з розширення свого бізнесу в Європі, постійно інвестує в покупку нових компаній і розширення діяльності.

Виручка Deutsche Bahn у 2018 році - 44 мільярди євро, EBITDA – 4,7 мільярда євро, прибуток - 542 мільйони євро.

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Автор: Павло Степанець