Щойно поліція завершить доопрацювання, нові штрафи відображатимуться в "Дії", як і раніше.

З 1 лютого в Україні призупиняють розсилання штрафів за порушення правил дорожнього руху в додатку "Дія". Це пов'язано з тим, що Нацполіція доопрацьовує систему штрафів з автофіксації.

Як повідомили у прес-службі "Дії", штрафи кілька днів не надходитимуть у застосунок:

"Сьогодні оплата штрафів автофіксації переходить на нові реквізити, які залежатимуть від місця правопорушення. Це означає, що кошти тепер надходитимуть у місцеві бюджети, а не один рахунок, як раніше".

Щойно поліція завершить доопрацювання, нові штрафи відображатимуться в "Дії", як і раніше. Навіть ті, що українці отримають в період, поки сервіс недоступний. За оцінками фахівців МВС, на відновлення роботи треба кілька днів.

Штрафи за порушення ПДР у "Дії"

Нагадаємо, у застосунку "Дія" водій отримував push-сповіщення, щойно камери фіксували автопорушення на дорозі. Порушник міг оплатити штраф у кілька кліків.

У "Дії" також можна переглянути історію штрафів за період, коли послуга була недоступна.

Вас також можуть зацікавити новини: