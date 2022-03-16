У порівнянні з днями на початку війни, кількість людей в евакуаційних вагонах з великих міст зменшилася удвічі.

У Києві під час комендантської години дозволено посадку на евакуаційні потяги.

Про це виконуючий обов’язки голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін повідомив під час інформаційного телемарафону.

"Сісти на потяг можна. Ми закликаємо всіх наших громадян виконувати вказівку влади і дотримуватися правил комендантської години. Але якимось чином навіть під час комендантської години до вокзалу добираються люди, і їм теж треба дати можливість поїхати", - сказав він.

Камишін зазначив, що працівники вокзалу працюють та живуть там по декілька днів, завдяки чому працюють всі служби вокзалу.

Також Камишін запевнив, що в "Укрзалізниці" запроваджено протоколи безпеки, що дозволяє пасажирам потягів їхати спокійно, їм можуть загрожувати лише авіаудари та ракетні обстріли.

"У нас головна проблема - це авіаобстріли та ракетні обстріли. Все що треба на землі - ми зробимо справно, зробимо за протоколами безпеки. Ми не захищені тільки від неба", - повідомив Камишін.

Крім того, він повідомив, що, у порівнянні з днями на початку війни, кількість людей в евакуаційних вагонах з великих міст зменшилася удвічі.

"На пікових днях була кількість до 200 тис. людей в день. Зараз 90-100 тис. В нас вже є потяги, які відправляються тільки з сидячими місцями та недозаповненими. Це говорить про те, що головна охоча маса людей виїхала, й далі ми більш спокійно та в більш плановому режимі продовжимо евакуаційну програму",- підсумував Камишін.

Як повідомляв УНІАН, у Києві та області із 20:00 15 березня до 7:00 17 березня запроваджено комендантську годину.

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