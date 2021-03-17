За його словами, головна мета Міністерства - об'єднати максимальну кількість перевізників й міст в одну зручну систему з купівлі квитків.

Український автобусний перевізник Gunsel Lines приєднався до сервісу єдиного електронного квитка SmartTicket.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

"Сьогодні до сервісу SmartTicket приєдналася одна з найбільших транспортних компаній в Україні - автобусний перевізник Gunsel Lines. Тобто, тепер кожен може придбати один електронний квиток відразу на 4 види перевезень: автобус, залізниця, авіа і міський транспорт в столиці, оскільки до системи під'єдналися вже Gunsel Lines, SkyUp Airlines, "Укрзалізниця" для поїздів далекого прямування і Київ з міським транспортом", - цитує прес-служба слова Криклія.

За його словами, головна мета Міністерства - об'єднати максимальну кількість перевізників і міст в одну зручну систему з купівлі квитків.

Прес-служба нагадала, що продаж SmartTicket здійснюється на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua і на SmartTicket.gov.ua.

"Пасажир може придбати єдиний квиток відразу на 4 види транспорту, або, наприклад, на метро і поїзд або на поїзд і літак. Електронний квиток зчитується за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера, що значно економить час на покупку квитків і мінімізує черги в умовах пандемії", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

У грудні 2020 року українська авіакомпанія SkyUp Airlines приєдналася до сервісу єдиного електронного квитка SmartTicket.

За словами Криклія, Міністерство інфраструктури планує в 2021 році масштабувати на різні види транспорту проект електронного квитка SmartTicket.

Довідка УНІАН

Gunsel Lines - одна з найбільших транспортних компаній в Україні з 1997 року.

Сьогодні маршрути Gunsel пов'язують українські міста не тільки один з одним, але і з Європою, а сама компанія як національний перевізник є одним з лідерів автобусних пасажирських перевезень в Україні.

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Автор: Павло Степанець