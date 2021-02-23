Електромобіль Hyundai IONIQ 5 буде доступний в салонах дилерів вже в першій половині поточного 2021 року.

Південнокорейська компанія Hyundai представила першу модель з електромобільного бренду IONIQ - середньорозмірний повністю електричний кросовер IONIQ 5, заснований на концепті Hyundai 45.

Про це йдеться на сайті компанії.

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Електромобіль Hyundai IONIQ 5 буде доступний в салонах дилерів вже в першій половині поточного 2021 року (природно, не у всіх країнах світу).

Електромобіль Hyundai IONIQ 5 побудований на платформі Electric-Global Modular Platform (E-GMP), спочатку створеної для електромобілів, що проявляється в тому числі в унікальних пропорціях і збільшеній колісній базі.

Об'ємний завдяки триметровій колісній базі салон в стилістиці "Living Space" відрізняється пласкою підлогою, високою лінією даху і зрушується на 14 см центральною консоллю Universal Island, що ще більше збільшує простір для водія і пасажирів. Передні крісла вміють автоматично підлаштовуватися під водія і пасажира, підбираючи оптимальний нахил спинки та інші параметри з урахуванням антропометричних характеристик останніх.

Електромобіль Hyundai IONIQ 5 доступний у двох версіях приводу (задній/повний) і двох версіях батарей (58 кВтг і 72,6 кВтг). Максимальна повнопривідна версія з батареєю Long Range на 72,6 кВтг надає 225 кВт сумарної потужності та 605 Нм крутного моменту від двох електродвигунів. Вона набирає перші 100 км/год всього за 5,2 секунди та розганяється до 185 км/год. Версія з заднім приводом (потужність 160 кВт, момент 350 Нм, розгін до 100 км/год за 7,4 сек) і такою ж батареєю забезпечує запас ходу до 470-480 км по вимірювальному циклу WLTP.

Версія з батареєю Standard Range на 58 кВтг має більш скромні характеристики. Повнопривідний варіант з двома електродвигунами отримав сумарну потужність 173 кВт, момент 605 Нм і розгін до «сотні» 6,1 сек, а задньопривідний — Потужність 125 кВт, момент 350 Нм і розгін до «сотні» 8,5 сек. Цікаво, що для батареї 58 кВтг виробник поки не озвучує запас ходу, але виходячи з найпростішої пропорції можна припустити, що він складе близько 350 км.

Батарея Hyundai IONIQ 5 підтримує відразу обидві архітектури (400 В і 800 В), що забезпечує більшу гнучкість під час експлуатації та зарядки. Наприклад, від швидкісної зарядки потужністю 350 кВт електромобіль зможе зарядитися від 10% до 80% всього за 18 хвилин. П'ять хвилин такої зарядки нададуть водієві додаткові 100 км запасу ходу, що вже починає наближатися до звичних для ДВС-автомобілів тимчасових рамок знаходження на АЗС.

Новинка підтримує функцію Vehicle-to-Load (V2L) з потужністю до 3,6 кВт, так що електромобіль можна використовувати як «зарядку на колесах», живлячи інструменти, освітлення та інші електричні засоби пересування. Електромобіль надає відразу дві розетки V2L - під задніми сидіннями (всередині салону) і поруч із зарядним портом (зовні салону), що забезпечує гнучкість використання.

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Автор: УНІАН