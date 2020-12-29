Суспільно важливі перевезення пасажирів переводитимуться на договірну основу з оплатою з місцевих бюджетів.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 28 грудня підтримав законопроект про удосконалення регулювання ринку суспільно важливих транспортних перевезень громадян автомобільним та міським електричним транспортом.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

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Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, законопроект адаптує норми українського законодавства до європейських.

"Відповідно до законопроекту, перевезення, які будуть визнані суспільно важливими, будуть переводитися на договірну основу із забезпеченням відповідної оплати за рахунок коштів місцевих бюджетів", - наводяться слова міністра.

Також, за словами Криклія, законопроект впроваджує окрему систему отримання обов'язкового фінансового відшкодування, що виплачується перевізникам. При цьому місцева влада самостійно визначатиме базовий тариф на транспортні послуги для громадян.

Законопроект встановлює принцип рівноправного доступу до послуг інфраструктури, а також нові норми для перевізників щодо надання суспільно значущих послуг з перевезення пасажирів.

У повідомленні наголошується, що ключовою метою законопроекту є підвищення якості та комфортабельності послуг з перевезення пасажирів.

Що цьому передувало

13 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський виступив за довічне ув'язнення винуватців смертельних ДТП.

У серпні Міністерство інфраструктури запустило на сервісі відкритих даних транспортної галузі розділ, який містить актуальну інформацію щодо підвищення безпеки дорожнього руху в різних областях України.

21 жовтня Кабінет міністрів прийняв стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2024 року, метою якої є зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод як мінімум на 30% до 2024 року і на 50% до 2030 року.

1 грудня 2020 року Міністерство інфраструктури у 2021 році заявило про те, що планує ввести обов'язковий аудит безпеки для доріг міжнародного значення, а також продовжить розвивати сучасну інфраструктуру безпеки на дорогах.

Кабінет міністрів продовжив до кінця 2021 року експериментальний проект онлайн-замовлення бланків дозволів на проїзд територіями іноземних держав при здійсненні вантажних автоперевезень у міжнародному сполученні.

23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді прийняти законопроект про зміни в ряді законів України, що передбачає приведення правил ліцензування на автомобільному транспорті у відповідність з європейськими стандартами.

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Автор: Ганна Нагорна