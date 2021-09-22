Також пропонується ввести електронну систему плати за користування автомобільними дорогами.

Кабінет міністрів пропонує встановити плату за користування державними автомобільними дорогами загального користування для транспортних засобів з повною масою 12 тонн і більше, незалежно від країни реєстрації.

Відповідний проект закону був схвалений під час сьогоднішнього засідання уряду.

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Також цей законопроект пропонує запровадити систему контролю за рухом транспортних засобів за допомогою мітки радіочастотної ідентифікації та запровадження електронної системи плати за користування автомобільними дорогами.

Ремонт доріг в Україні:

З березня 2020 року в Україні триває національний проект "Велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

Кабінет міністрів планує протягом наступних трьох років виділити на будівництво та утримання автомобільних доріг 240,6 млрд грн з державного бюджету.

Автор: Дмитро Шварц