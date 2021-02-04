Прийнятий закон скасовує необхідність отримання дозволу на виконання будівельних робіт з ремонту доріг, які за класом наслідків належать до об'єктів із середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище.

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект, яким спрощується порядок отримання права на виконання дорожньо-будівельних робіт.

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За відповідний законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та вдосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності" (№2680) проголосували 267 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою і завданнями прийняття проекту закону є створення сприятливих умов для поліпшення стану автомобільних доріг в Україні шляхом спрощення порядку отримання права на виконання будівельних робіт з їх реконструкції та капітального ремонту та усунення неузгодженостей між положеннями законодавчих актів.

Зазначається, що в законопроекті пропонується скасувати необхідність отримання дозволу на виконання будівельних робіт з ремонту доріг, які за класом наслідків належать до об'єктів із середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище.

Також законопроект виключає положення Закону України" Про архітектурну діяльність", якими передбачено узгодження головним архітектором містобудівного та архітектурного проектного рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях і площах загальноміського значення.

"Положення Закону України" Про архітектурну діяльність" мають суперечності, оскільки там зазначається, що проектна документація на будівництво об'єктів, розроблена відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, не підлягає погодженню з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами охорони культурної спадщини, державної санітарно-епідеміологічної служби та природоохоронними органами", - сказано в пояснювальній записці.

Що цьому передувало

У травні 2020 року Верховна Рада прийняла цей законопроект у першому читанні.

З березня минулого року в Україні триває національний проект "Велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

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Автор: Павло Степанець