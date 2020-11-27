У проекті держбюджету до першого читання ці витрати не були передбачені.

Кабінет міністрів у проекті Державного бюджету на 2021 рік до другого читання запропонував виділити 248 млн грн на реалізацію інвестиційного проекту «приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ - Суми - Харків (у межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог».

Про це свідчать дані в докладання до проекту держбюджету, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Читайте такожДержбюджет-2021: видатки Пенсійного фонду та Міносвіти скоротять

У проекті держбюджету до першого читання ці витрати не були передбачені.

Також проект до другого читання передбачає витрати на Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" на тому ж рівні, що і в проекті до першого читання – близько 55 млрд грн.

Хронологія подій

У держбюджеті на 2020 рік видатки на «Укравтодор» були передбачені на рівні 45,8 млрд грн.

З березня в Україні триває національний проект» велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

"Укравтодор" планує відремонтувати близько 6,8 тис.км автодоріг в 2021 році, що більш ніж на 2 тис. км більше, ніж заплановано на 2020 рік.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець