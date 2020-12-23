Раніше Мінінфраструктури назвало шість доріг, які відібрали для реалізації пілотних проектів програми державно-приватного партнерства в дорожній сфері.

Кабінет Міністрів затвердив максимальний розмір разової плати за проїзд автомобільною дорогою загального значення, побудованою на умовах концесії.

Відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Так, для мотоциклів з коляскою і без неї, а також для легкових автомобілів, легкових автомобілів з причепами, мікроавтобусів з кількістю пасажирів до 10 осіб, а також вантажних автомобілів з максимальною масою до 3,5 тонн встановлюється ставка в 0,023 євро за кожен кілометр відстані.

Для вантажних автомобілів з максимальною масою від 3,5 до 12 тонн, автопоїздів з максимальною масою до 12 тонн, автобусів з кількістю пасажирів від 10 до 29 осіб і максимальною масою до 12 тонн – 0,045 євро за кожен кілометр.

Для вантажних автомобілів і автопоїздів з максимальною масою понад 12 тонн, автобусів з кількістю пасажирів понад 29 осіб і максимальною масою понад 12 тонн – 0,133 євро за кожен кілометр.

Хронологія подій

У жовтні Міністерство інфраструктури назвало перші шість доріг загальною протяжністю 1,5 тис.км, які були відібрані для реалізації пілотних проектів програми державно-приватного партнерства в дорожній сфері.

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Автор: Дмитро Шварц