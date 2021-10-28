У документі вказано обмеження, передбачені "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) опублікувала документ про перехід Києва у "червону" зону з 1 листопада.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному порталі Києва.

Зазначається, що в Києві з 00:00 1 листопада встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених у столиці, мають забезпечити районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент муніципальної безпеки КМДА, Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві, Державна установа "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", Головне управління Національної поліції України в місті Києві, Управління Патрульної поліції в м. Києві Департаменту Патрульної поліції Національної поліції України, комунальні підпиємства "Муніципальна охорона" та "Київпастранс".

Київ переходить у "червону" зону карантину: обмеження

Читайте такожЛьвів посилює карантин: як їздитиме транспорт і куди не пустять без COVID-сертифікатівПерелік додаткових обмежень, які почнуть діяти з цього часу, затверджено протоколом №68 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Як працюватиме громадський транспорт

Згідно з документом, з 00:00 1 листопада в Києві до окремого рішення заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі, метрополітеном (крім осіб до 18 років) без:

негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби.

Також заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом - трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі - у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.

Як працюватимуть школи та дитячі садки

Згідно з протоколом, навчальні заклади столиці з 1 листопада повинні перейти на дистанційний режим.

Дитячі садки можуть працювати за умови, якщо всі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Як працюватимуть ТРЦ та інші установи

Крім того, заборонено відвідування ТРЦ людьми, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають вищезазначені документи.

Також заборонено відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту (дозволяється за умови наявності відповідних COVID-документів); приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання).

Масові заходи - під забороною

Крім того, забороняється проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів відповідних COVID-документів); проведення закладами охорони здоров'я усіх форм власності планових заходів з госпіталізації, крім низки невідкладних та термінових випадків.

Що ще заборонено: список

Також з 1 листопада в столиці заборонено:

перебування без захисних масок на територіях закладів охорони здоров'я та освіти; в підземних переходах; на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра;

роботу закладів громадського харчування, крім доставки і замовлень (дозволяється за умови наявності у всіх відвідувачів і працівників установи негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену терміном дії 72 години або "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання);

діяльність хостелів (дозволяється за умови наявності у всіх клієнтів і працівників установи негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену терміном дії 72 години або "зеленого"COVID-сертифіката; або документа про одужання).

Київ у "червоній" зоні: подробиці

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 жовтня, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ nf НС оголосив, що з 1 листопада в Києві вводиться "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва. "Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо", - зазначив він.

Автор: Таня Поляковська