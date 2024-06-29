У петиції наголошується, що відповідне звернення викликане збільшенням кількості випадків потрапляння пасажирів під потяги.

На сайті Київської міської ради зареєстровано петицію з пропозицією встановити захисні екрани на станціях метро. Зазначається, що петицію №13070 було опубліковано 28 червня, її автор - Богдан Коваленко. Петиція наразі зібрала 686 підписів із 6 тис. необхідних.

"Звертаємось із проханням встановити захисні екрани на станціях метрополітену. Це звернення викликане збільшенням випадків потрапляння пасажирів під потяги, що призводить до травм і смертей", - йдеться у тексті.

Зауважується, що важливим аспектом є те, що Україна "переживає складні часи у зв'язку з війною, що призводить до значного психологічного навантаження на населення".

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"Частина громадян перебуває у тяжкому психологічному стані, що, на жаль, іноді призводить до суїцидальних намірів. Захисні екрани можуть стати важливим бар'єром, який запобігатиме трагічним випадкам", - зазначається у петиції.

Крім того, йдеться у тексті, навіть якщо людина не перебуває в тяжкому психологічному стані, "існує ризик втратити рівновагу, задивившись на прибуваючий потяг".

Також зауважується, що демобілізовані військові, які повертаються до мирного життя, "часто стикаються з фізичними обмеженнями, зокрема з ампутаціями кінцівок".

"Вони використовують милиці або інші допоміжні засоби, і можуть втрачати рівновагу на перонах, що збільшує ризик потрапляння під потяги", - йдеться у тексті петиції.

Так, вважає автор петиції, встановлення захисних екранів допоможе зменшити ризики для всіх категорій населення та покращить загальний рівень безпеки на станціях метрополітену.

Останні інциденти у київському метро

Як повідомляв УНІАН, 13 червня у київському метро жінка впала під потяг. Інцидент стався на станції "Контрактова площа".

У поліції Києва зазначили, що за попередньою інформацією, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію у той час, коли прибував потяг. Жінку з тяжкими травмами було госпіталізовано до медичного закладу.

27 червня сталося падіння пасажира під потяг в метро Києва. Пасажир потрапив під потяг на станції метро "Університет". В шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок, його передали лікарям.

28 червня на станції "Золоті ворота" у київському метро пасажир потрапив під потяг. Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві в коментарі УНІАН повідомив, що жінка загинула.

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