Через інцидент тимчасово призупиняли рух поїздів синьою лінією метро.

Увечері в четвер, 13 червня, у київському метро жінка впала під потяг. Інцидент стався біля 20:40 на станції метро "Контрактова площа".

"За попередньою інформацією, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію, у той час коли прибував потяг", – повідомляє прес-служба поліцїі Києва.

Поліцейські спільно із працівниками метрополітену та співробітниками ДСНС дістали постраждалу. Жінку з тяжкими травмами лікарі терміново госпіталізували до медичного закладу. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Зазначимо, що через інцидент тимчасово призупиняли рух поїздів синьою лінією метро.

Інші інциденти в Києві

У Києві двоє чоловіків викрали 66-річного лікаря-кардіохірурга заради викупу. Зловмисники хотіли отримати $2 млн.

У прокуратурі розповіли, що підозрювані змусили потерпілого сісти в автівку, одягли йому на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину. Лікарю сказали, що це "отрута". Після цього вимагали у нього $2 млн за надання "протиотрути"

Коли зловмисники зрозуміли, що таких грошей у викраденого лікаря немає, вони обшукали його та забрали 15 000 грн, які були у чоловіка в сумці.

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