Рішення про остаточну вартість проїзду ухвалюється розпорядженням КМДА.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснив механізм встановлення тарифу на перевезення у громадському комунальному транспорті.

Читайте такожАеропорт "Київ" закриють на 8 місяцівПояснення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Спочатку комунальні підприємства-перевізники готують та надають економічне обґрунтування тарифу на перевезення.

Департамент транспортної інфраструктури вивчає обґрунтування та готує пакет документів щодо зміни вартості перевезень.

Після цього фахівці Департаменту економіки та інвестицій розглядають економічне обґрунтування тарифу та розраховують яким він має бути.

Зміна тарифу відбувається після підготовки відповідного розпорядження, якому передує громадське обговорення проекту цього розпорядження, та реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Поворозник відзначив, що остаточне рішення ухвалюється розпорядженням КМДА.

Що цьому передувало

Комунальні підприємства "Київський метрополітен" і "Київпастранс" просять владу столиці підтримати підприємства у час пандемії й виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд.

У столичному метрополітені наголосили, що з початку пандемії пасажиропотік значно упав. Через це є ризик затримки чи невиплати зарплати співробітникам.

Своєю чергою в "Київпастрансі" заявили, що їхні перевезення впали на 39,9%. При цьому тарифи на електроенергію підвищились в 1,2 рази, а мінімальну зарплату – в 1,75 рази.

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Автор: Людмила Жерновська