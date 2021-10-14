Кінцевий термін - 8 грудня 2021 року.

Компанія Boeing повідомила працівникам у США про необхідність пройти повний курс вакцинації від COVID-19 до 8 грудня 2021 року, в іншому випадку їм загрожує звільнення.

Таке рішення стосуватиметься 140 тис. співробітників компанії, близько 57 тис. з них - у штаті Вашингтон, передає Deutsche Welle.

Ті співробітники, хто не може щепитися з медичних причин чи релігійних переконань, матимуть "часто проходити тестування на COVID-19 та бути готовими пред'явити негативний результат".

Інші американські перевізники - American Airlines, Southwest Airlines, JetBlue Airways та Alaska Airlines і виробник аероконструкцій Spirit AeroSystems також висунули до своїх співробітників таку вимогу.

Як повідомляє Reuters, ці рішення американських авіакомпаній ухвалені на виконання розпорядження президента США Джо Байдена від вересня цього року про обов'язкову імунізацію від COVID-19 держслужбовців, співробітників бюджетних медичних установ і великих компаній.

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Як повідомляв УНІАН, корпорація Microsoft відклала на невизначений термін повернення своїх співробітників в офіси. Це рішення пов'язане з ростом кількості випадків інфікувань COVID-19 в США і поширенням дельта-штаму.

Компанія Boeing - одна з найбільших світових аерокосмічних та оборонних корпорацій. Заснована Вільямом Боїнгом у Сієтлі, США. У 1997 році об'єдналася з МакДоннел Дуглас. З 2001 року міжнародна штаб-квартира компанії розташована у Чикаго. Boeing є найбільшим у світі виробником літаків за кількістю замовлень, поставок, а також за доходами.

Автор: Тетяна Герасименко