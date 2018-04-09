"Буде цікаво": Ілон Маск анонсував швидкісні випробування Hyperloop

Капсула всередині вакуумного тунелю має досягти швидкості приблизно в 500 кілометрів на годину.

Глава компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що найближчим часом має намір провести тестування тунелю для швидкісного транспорту Hyperloop.

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Про це він написав на сторінці у Twitter.

За словами Маска, капсула всередині вакуумного тунелю має досягти швидкості приблизно в 500 кілометрів на годину, що становить майже половину від швидкості звуку. При цьому довжина гальмівного шляху повинна скласти всього близько 1,2 кілометра.

Маск визнав, що така ідея виглядає дещо фантастичною. Але при цьому зауважив, що спостерігати за експериментом в будь-якому випадку буде цікаво.

Upgraded SpaceX/Tesla Hyperloop pod speed test soon. Will try to reach half speed of sound (and brake) within ~1.2 km. — Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2018

Hyperloop — це пневматичний потяг, який переміщається по надземному трубопроводу. Самі «вагони» - це пасажирські капсули, розташовані всередині труби. Система Hyperloop поміщає капсули в транспортний тунель з відкачаним звідти повітрям і прагне розігнати їх до дуже високої швидкості, щоб скоротити час у дорозі для пасажирів і вантажів.

В даний час рекорд по швидкості руху капсули належить компанії-конкуренту Virgin Hyperloop One. Їй вдалося розігнати транспортну кабіну до 387 кілометрів на годину.

Найбільшу активність у втіленні проекту в життя виявляють компанії HTT, Virgin Hyperloop One і компанія SpaceX Ілона Маска. Жоден з цих проектів поки ще не реалізований.