Угорська авіакомпанія виконуватиме рейси сполученням Кишинів-Рим, Кишинів-Мілан і Кишинів-Лондон.

Угорський лоукостер Wizz Air планує з грудня відновити регулярні рейси до Молдови, які припинив у березні через безпекову ситуацію, пов'язану з обстрілами Росії по Україні.

Як повідомляє TV8, молдавський прем'єр-міністр Дорін Речан заявив, що з грудня Wizz Air виконуватиме рейси сполученням Кишинів-Рим, Кишинів-Мілан і Кишинів-Лондон.

Зазначається, що з 14 березня авіакомпанія скасувала всі рейси в/з Кишинева. Рішення було ухвалене "внаслідок нещодавніх подій у Молдові та високого, але не безпосереднього ризику в повітряному просторі країни".

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Крім того, в аеропорту Кишинева нещодавно почали працювати нові авіакомпанії з новими рейсами до Тель-Авіва, Афін і Баку. Також компанії, які вже діють на молдавському авіаринку, завершили свої рейси.

Лоукостер Wizz Air – останні новини

У жовтні 2022 року Wizz Air заявив про те, що закриває базу в Молдові через російські ракети, які бомблять Україну. Повідомлялося, що до 30 листопада 2022 року Wizz Air продовжить виконувати рейси з Кишинева до Австрії, Бельгії, Кіпру, Чехії, Франції, Німеччини, Угорщини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Великої Британії.

У листопаді у Wizz Air розповіли, що сталося з трьома літаками, які залишилися в Жулянах після початку війни. Глава лоукостера Йожеф Вараді повідомив, що з трьох літаків, що знаходяться в аеропорту "Київ" (Жуляни), тільки один перебуває в робочому стані. Він також зазначив, що після російського вторгнення в Україну з двох літаків були зняті двигуни.

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