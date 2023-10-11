З двох літаків були зняті двигуни.

З трьох літаків лоукостра Wizz Air, що знаходяться зараз в аеропорту "Київ" (Жуляни), тільки один перебуває в робочому стані.

Про це заявив глава лоукостера Йожеф Вараді в інтерв'ю газеті Corriere della Sera. При цьому Вараді зазначив, що після російського вторгнення в Україну з двох літаків були зняті двигуни

"З двох літаків ми змогли переправити двигуни до Польщі. Залишилося забрати один літак. Він знаходиться в хорошому стані, але ми не можемо його безпечно вивезти з країни", — повідомив Вараді, проте не уточнив подальшу авіавіалайнерів, з яких зняті двигуни.

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Війна в Україні та Wizz Air

У лютому 2022 року Wizz Air змінив плани щодо базування своїх літаків у Києві.

13 вересня 2022 року лоукостер Wizz Air зміг евакуювати один літак зі Львова. Він перелетів на базу лоукостера в Катовіцах. Під час польоту над Україною пілоти не вмикали передавач сигналів.

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